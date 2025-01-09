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ترامب يودع كارتر

ترامب يودع كارتر
9 يناير 2025 12:39

ألقى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الأربعاء نظرة الوداع على نعش الرئيس الأسبق جيمي كارتر في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، وذلك عشية الجنازة الوطنية المقرّرة الذي توفي قبل عشرة أيام عن مئة عام.

وبقسمات وجه جامدة وصمت، وقف ترامب مع زوجته دقائق عدّة أمام النعش الذي غطّي بالعلم الأميركي وسط القاعة المهيبة لمقرّ السلطة التشريعية، قبل أن يأخذ نفساً عميقاً ويتناول يد ميلانيا ويستديرا ويغادرا.

وكارتر، الحائز جائزة نوبل للسلام للعام 2002، توفي في 29 ديسمبر عن مئة عام في منزله بمسقط رأسه في ولاية جورجيا (جنوب شرق).

ومن المتوقع أن يحضر الجنازة الرؤساء الأميركيون الأربعة السابقون الذين ما زالوا على قيد الحياة وهم بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب. 



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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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