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مجلس النواب اللبناني يجتمع لانتخاب رئيس جديد

نائب لبناني يصوت لانتخاب رئيس في مبنى البرلمان في بيروت، لبنان
9 يناير 2025 15:07

اجتمع مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد لينهي شغورا رئاسيا مستمرا منذ عام 2022 فيما توقعت مصادر سياسية انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون.ويحتاج عون إلى تأييد 86 من أصل 128 نائبا في المجلس للفوز بالرئاسة.

وفشل مجلس النواب اللبناني  في جلسته الأولى اليوم الخميس في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد لعدم حصوله على أصوات ثلثي النواب.

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وحصل قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتا من أصوات النواب، في الدورة الأولى من الجلسة، وصوت  37 نائبا بورقة بيضاء، وحصل شبلي الملاط على صوتين من أصوات النواب، فيما صوت 14 نائبا لـ  " سيادة ودستور" ، واعتبرت أربعة أصوات ملغاة. وأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة لمدة ساعتين، على أن تعقد الدورة الثانية للجلسة عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

المصدر: وكالات
لبنان
البرلمان اللبناني
بيروت
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