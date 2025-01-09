«روبرت كوخ» يعلن اقتراب موجة الإنفلونزا في ألمانيا

أشارت تقديرات معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة إلى أن بداية موجة الإنفلونزا في ألمانيا باتت تلوح في الأفق.

وأفاد تقرير حديث للمعهد بحدوث ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة المبلغ عنها منذ بداية ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أنه تم إبلاغه في الأسبوع الذي بدأ في 2 ديسمبر بما يقارب 1220 حالة إصابة بالإنفلونزا مؤكدة مختبرياً، بينما وصل هذا العدد في الأسبوع الذي بدأ في 30 من نفس الشهر إلى حوالي 4560 حالة.

وأوضح المعهد أن موجة الإنفلونزا السنوية كانت تبدأ في الغالب في يناير خلال السنوات الماضية، وكانت تستمر لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر. ويمكن بشكل مبسط اعتبار أن موجة الإنفلونزا بدأت عندما يتم الكشف عن فيروسات الإنفلونزا (A أو B) في واحدة من كل خمس عينات مرضى. كما ارتفع عدد حالات الدخول إلى المستشفى بسبب التشخيص بالإنفلونزا. وفي الأسبوع الذي بدأ في 2 ديسمبر، تم إدخال حوالي 18% من

المرضى إلى المستشفى، بينما بلغت النسبة في الأسبوع الذي بدأ في 30 ديسمبر حوالي 27%.

وتستند هذه الأرقام إلى الحالات المبلغ عنها لمعهد روبرت كوخ. يذكر أنه في موسم 25/2024، تم الإبلاغ عن 40 حالة وفاة مرتبطة بعدوى فيروس الإنفلونزا إلى المعهد.

ووفقاً للمعهد، «كان 80% من الوفيات لأشخاص تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر».

كما رصد المعهد أيضاً ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (آر إس في)، حيث أعلن المعهد أنه تلقى في الأسبوع الذي بدأ في 30 ديسمبر، بلاغات عن 967 حالة إصابة من هذا النوع، مقارنة بحوالي 430 حالة في بداية ديسمبر.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن خمس حالات وفاة مرتبطة بعدوى هذا الفيروس للموسم 25/2024.

ورأى المعهد أن نشاط عدوى الجهاز التنفسي الحادة تراجعت خلال فترة الأعياد بشكل عام، كما كان الحال في السنوات السابقة، لافتاً إلى أنه في الأسبوع الأول من العام الجديد، بلغ معدل الإصابة بعدوى تنفسية حادة حوالي 6300 حالة لكل مئة ألف نسمة مقارنة بـ 7900 حالة لكل مئة ألف نسمة في الأسبوع السابق عليه.