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ميلوني تعتزم حضور حفل تنصيب ترامب

ميلوني تعتزم حضور حفل تنصيب ترامب
9 يناير 2025 18:46

 قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الخميس، إنها تعتزم حضور حفل تنصيب دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة.
وأكدت ميلوني أنها تلقت دعوة شخصية من الرئيس الأميركي المرتقب، دونالد ترامب، لحضور حفل تنصيبه، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى واشنطن لحضور تلك المناسبة إذا سمح جدول أعمالها بذلك.
وقالت ميلوني «سيكون من دواعي سروري التواجد هناك». ومن المقرر أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.
وتعتبر ميلوني، زعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف، الزعيمة الأوروبية الأوثق اتصالاً بمعسكر ترامب. وزارت ميلوني ترامب في مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووصف ترامب، بعد الاجتماع، الزعيمة الإيطالية بأنها «امرأة رائعة».

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