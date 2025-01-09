زيلينسكي: انتشار قوات غربية في أوكرانيا سيزيد فرص السلام

برلين (وكالات)

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن انتشار قوات غربية في أوكرانيا سيزيد فرص السلام، ويساعد في إرغام روسيا على قبوله. ورأى أن أوروبا تدخل «فصلاً جديداً» من التعاون، وستتاح لها «فرص جديدة» مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال زيلينسكي، خلال اجتماع في ألمانيا لـ«مجموعة الاتصال» التي تضم أبرز حلفاء كييف، إن «انتشار كتائب تابعة للشركاء هو واحد من أفضل الأدوات» بهدف «إجبار روسيا على السلام».

وأضاف: «دعونا نكون عمليين أكثر في جعل ذلك ممكناً».

ولم يحدد زيلينسكي ما إذا كان يتحدث عن إرسال الغرب لقوات قتالية أم قوات حفظ سلام كجزء من تسوية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.

ومنذ أسابيع، تكثر التكهنات حول شروط مفاوضات سلام في المستقبل، إذ كان دونالد ترامب قد وعد بوضع حد للحرب «في غضون 24 ساعة» من دون أن يحدد كيفية القيام بذلك.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال اجتماع مجموعة الاتصال.

وقال زيلينسكي: «من الواضح أن فصلاً جديداً يبدأ لأوروبا والعالم بأسره بعد 11 يوماً فقط من الآن، وهو الوقت الذي يتعين علينا فيه التعاون بشكل أكبر، والاعتماد بعضنا على بعض بشكل أكبر، وتحقيق نتائج أعظم معاً». وأضاف: «أرى هذا وقتاً للفرص».