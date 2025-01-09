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الأمم المتحدة: عودة 125 ألف سوري إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر

سوريون في ولاية هاتاي التركية ينتظرون في طابور للدخول إلى بلادهم (أ ف ب)
10 يناير 2025 01:09

نيويورك (الاتحاد)

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، أن أكثر من 125 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام الأسد.
جاء ذلك في منشور لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا، بحسابه على منصة «إكس» أمس. 
وأوضح يوسا: «عاد أكثر من 125 ألف لاجئ إلى سوريا منذ الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر الماضي».
وأكد يوسا، أهمية تنفيذ إجراءات المرحلة فيما يتعلق بالحاجة إلى إعادة الإعمار في سوريا، والتي هي على جدول أعمال المجتمع الدولي.
وفي السياق، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر، بلغ 52 ألفاً و622 شخصاً.
وأوضح يرلي قايا في تصريح صحفي أمس، أن عدد السوريين الذين ما زالوا يقيمون داخل الأراضي التركية، يبلغ مليونين و888 ألفاً و876.
ولفت إلى أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن منذ عام 2017، بلغ 792 ألفاً و625.

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النازحون السوريون
مفوضية شؤون اللاجئين
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