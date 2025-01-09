مصر تؤكد ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، في بيان، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الوزير عبد العاطي مع وفد من منظمة التحرير الفلسطينية بعضوية كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، وعضوي اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد المجدلاني وعزام الأحمد.

وشدد الوزير عبد العاطي، خلال الاجتماع، على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، مجدداً التأكيد على رفض مصر أي مخطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واستعرض عبد العاطي جهود مصر واتصالاتها لإيقاف الحرب على غزة، والتوصل لاتفاق يتم بموجبه إيقاف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى الحرص على الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية له غزة دون عراقيل.

كما استعرض الجهود التي تضطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الساحة الدولية، والاتصالات التي تجريها مع الدول كافة؛ لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.