ترامب: يجري الترتيب لعقد اجتماع مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس، أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.

وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام جمهوريين في مقر إقامته في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا "إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك". وأضاف "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، حتى إنه قال ذلك علنا.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة متلفزة سنوية في 19 ديسمبر، قال بوتين إنه مستعد للقاء ترامب "في أي وقت". وأضاف "إذا التقينا يوما الرئيس المنتخب ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه".