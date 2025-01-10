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ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال 2024 بمتوسط 1.6 درجة مئوية

موضوعية
10 يناير 2025 08:44

أفاد تقرير نشر اليوم الجمعة بأن عام 2024، كان هو أول عام تكون فيه درجات الحرارة في المتوسط أعلى من المعيار المناخي البالغ 1.5 درجة مئوية منذ بدء التسجيل، ما جعله أيضا العام الأكثر حرارة على الإطلاق، وفقا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، التي قدمت خلال الأشهر الأخيرة تقديرات أولية مماثلة.

وقالت كوبرنيكوس، إن متوسط درجة حرارة الكوكب خلال عام 2024، كان أعلى بمقدار 1.6 درجة مئوية عما كان عليه في الفترة من 1850 إلى 1900 وهي "فترة ما قبل الصناعة" قبل أن يبدأ البشر في حرق الوقود الأحفوري الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع.

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وكان العام الماضي هو الأكثر سخونة في العالم منذ بدء التسجيلات، وكانت كل سنة من السنوات العشر الماضية " 2015 - 2024" من بين الأعوام العشرة الأكثر دفئا على الإطلاق.

المصدر: وكالات
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