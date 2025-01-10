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ضباب دخاني كثيف يعطل رحلات الطيران في العاصمة الهندية

مشاة وسط ظروف ضبابية في صباح شتوي بارد في نيودلهي
10 يناير 2025 09:24

غطى ضباب دخاني كثيف العاصمة الهندية دلهي اليوم الجمعة مما أدى إلى انخفاض الرؤية إلى الصفر في بعض المناطق وتعطل الرحلات الجوية في المطار الرئيسي.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون البرتقالي لدلهي اليوم الجمعة، وهو ثاني أعلى مستوى من التحذيرات، وتوقعت ضبابا يتراوح بين كثيف وكثيف للغاية في العديد من المناطق مما قد يؤثر على المطارات والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية في المنطقة.
وذكرت سلطات المطارات على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أن إقلاع الطائرات تأثر بالضباب الكثيف وحذرت من أن الرحلات الجوية التي تفتقر إلى نظام ملاحة متطور يتيح الهبوط على الرغم من انخفاض الرؤية قد تواجه صعوبات.
وقالت شركة إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الضباب الدخاني الكثيف عبر الحزام الشمالي يؤثر على الرحلات الجوية التي تقلع وتهبط في دلهي، وقد يتعين إلغاء بعض الرحلات الجوية خلال اليوم".

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المصدر: وكالات
الضباب الدخاني
الهند
نيودلهي
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