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تعيين وزير الخارجية النمساوي قائماً بأعمال مستشار البلاد

تعيين وزير الخارجية النمساوي قائماً بأعمال مستشار البلاد
10 يناير 2025 18:56

 تم تعيين شخصية بارزة أخرى من حزب الشعب النمساوي المنتمي لتيار يمين الوسط قائماً بأعمال رئيس الحكومة، وسط أشهر من الاضطراب السياسي الذي تمخضت عنه الانتخابات السابقة.
وطلب الرئيس الاتحادي ألكسندر فان دير بيلين من وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج أن يشغل منصب المستشار مؤقتا اليوم الجمعة. وأعلن المستشار السابق كارل نيهامر، الذي ينتمي أيضا إلى حزب الشعب، استقالته في وقت سابق عقب إخفاقه في تشكيل ائتلاف، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية. وفاز حزب الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات التي أجريت في الخريف، في أول مرة يتصدر فيها حزب يميني متطرف الانتخابات في النمسا منذ الحقبة النازية.
وبعد فشل أحزاب تيار الوسط في التوافق على ائتلافات محتملة، كلف فان دير بيلين زعيم حزب الحرية هربرت كيكل بتشكيل الحكومة. 

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