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الآلاف يغلقون طريقاً رئيسياً في العاصمة الصربية خلال احتجاج

الآلاف يغلقون طريقاً رئيسياً في العاصمة الصربية خلال احتجاج
10 يناير 2025 19:46

عرقل آلاف الأشخاص المرور، اليوم الجمعة، من تقاطع طريق سريع رئيسي في العاصمة الصربية خلال احتجاجات بالشوارع بقيادة الطلاب على خلفية انهيار مظلة خرسانية مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً قبل ما يربو على شهرين. 
وتجمع الحشد في البداية وهتفوا بشعار «نريد العدالة» خارج المحكمة الرئيسية في بلجراد للحث على معاقبة من وصفوهم بالبلطجية الموالين للحكومة الذين هاجموا المحتجين في تجمع سابق.
ونظم محتجون مظاهرات يومية تقريباً في الشارع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن سقوط المظلة بمحطة سكك حديدية في مدينة نوفي ساد شمالي البلاد في الأول من نوفمبر.
ولقي 14 شخصاً حتفهم وأصيب ثلاثة أشخاص إصابات شديدة بعد سقوط أطنان من الخرسانة دون سابق إنذار. وفارق شخص آخر الحياة في المستشفى.

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