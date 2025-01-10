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حظر تجول بمناطق حرائق الغابات في لوس أنجلوس

حظر تجول بمناطق حرائق الغابات في لوس أنجلوس
10 يناير 2025 22:54

فرضت السلطات الأميركية اليوم الجمعة حظر تجوال في مناطق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة.
وأعلن قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة، أن حظر التجوال ينطبق على المناطق التي تم إخلاؤها والتي تأثرت بحريق باليساديس وحريق إيتون، ومن المقرر أن يكون ساري المفعول من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 6 من صباح غد السبت بالتوقيت المحلى (0200 بتوقيت جرينتش إلى 1400 بتوقيت جرينتش غدا السبت).
وقال لونا «لا يمكنك التواجد في هذه المناطق المتضررة. إذا كنت هناك، فأنت عرضة للاعتقال». وذكر أن حظر التجوال يسمح للشرطة باتخاذ إجراءات ضد اللصوص الذين يعملون في أجزاء من المدينة تم إخلاؤها.
وأضاف «نحن نفعل ذلك لحماية للمنشآت والمنازل التي غادرها السكان لأننا أمرناهم بالمغادرة».
ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس الكبرى في الأيام الأخيرة.

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المصدر: د ب أ
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