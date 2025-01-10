ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس

في واشنطن على الرغم من تراجع قوة الرياح الجمعة يتواصل انتشار النيران في لوس أنجلوس التي غطى دخان كثيف سماءها، إذ لا تزال الحرائق الرئيسية التي أوقعت ما لا يقل عن عشرة قتلى خارج السيطرة في هذه المدينة الكبيرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال أورين ووترز لوكالة فرانس برس من أمام منزله المتفحم في مدينة ألتادينا شمال لوس أنجلوس "هذا أشبه بنهاية العالم. هذا أمر لا يمكن تصوره".

وقضى عشرة أشخاص على الأقل في الحرائق، وفق السلطات. ولحق دمار هائل في أجزاء كاملة من ثاني مدن الولايات المتحدة مع انهيار أكثر من عشرة آلاف مبنى بحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض إن المشهد "أشبه بساحة حرب وعمليات قصف".

وحلّق صحافيون من وكالة فرانس برس فوق ماليبو وباسيفيك باليسايدس حيث استحالت دور فارهة مطلة على المحيط، هياكل متفحمة.

وقال قائد المروحية ألبرت عزوز "إنه جنون. كل هذه المنازل اختفت".

لكن قوة الرياح تراجعت الجمعة ما من شأنه أن يساعد عناصر الإطفاء في مكافحة النيران في حين ما زالت نشطة خمس حرائق رئيسية.

وقال خبير الأرصاد الجوية مايك وافورد في تصريح لفرانس برس "نشهد حاليا تراجعا طفيفا (لقوة الرياح)، لكن هذا الأمر سنشهده خصوصا بعد الظهر".

وأشار إلى أن الرياح ستنحسر بشكل كبير السبت حتى المساء.

مع ذلك، فإن الظروف، مع الجفاف الشديد والرياح التي من المتوقع أن تعود لتشتد، لا تزال تثير القلق.

عصر الخميس اشتعل حريق جديد إلى الشمال من البؤرة الرئيسية للنيران في باسيفيك باليسايدس على مقربة من حي هيدن هيلز حيث تقيم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. لكن الحريق الجديد تم احتواؤه إلى حد كبير.

وفي أنحاء المدينة الكبيرة في كاليفورنيا، أخلى مئات الآلاف منازلهم.

إزاء عمليات النهب المتزايدة في المناطق المنكوبة أو التي تم إخلاؤها، فرضت السلطات المحلية الجمعة حظر تجول في باسيفيك باليسايدس وألتادينا يسري من الساعة 18,00 حتى الساعة 6,00، كما تم نشر وحدات عسكرية.

قبل هذا القرار كان مواطنون قد عمدوا لتسيير دوريات لحماية ما تبقى من أحيائهم.

وقال حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم "لنكن واضحين لن نسمح بعمليات النهب".



