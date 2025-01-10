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العراق.. مقتل قيادي «داعشي» و6 من معاونيه في كركوك

مقاتلة تابعة لسلاح الجو العراقي
11 يناير 2025 01:03

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، مقتل مسؤول بارز في تنظيم «داعش» الإرهابي و6 من معاونيه في محافظة كركوك.
وقال المصدر: «نفذ سلاح الجو العراقي الجمعة ضربة جوية استهدفت وكراً لتنظيم داعش في جبال حمرين شمال شرقي العراق، ما أدى إلى مقتل نائب مساعد والي تنظيم داعش، ماهر حمد صلبي، و6 من معاونيه». 
وأضاف: «وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وعثرت على سلاحي M16 وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف و4 مخازن عتاد و6 هواتف نقالة وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة». 
ورغم إعلان الحكومة العراقية في أواخر عام 2017 القضاء عسكرياً على تنظيم «داعش» في البلاد، ما زال التنظيم ينشط في مناطق نائية، ويشكل تهديداً أمنياً. 
وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يتراوح بين 1500 وثلاثة آلاف مقاتل.

العراق
داعش
كركوك
مدينة كركوك
الجيش العراقي
الحكومة العراقية
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