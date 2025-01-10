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موسكو: بوتين مستعد للقاء ترامب دون شروط

بوتين وترامب في لقاء سابق
11 يناير 2025 01:04

موسكو (وكالات)

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أكدت الرئاسة الروسية، أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد للقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دون شروط، لكنها شددت في الوقت نفسه على عدم وجود جداول زمنية محددة لترتيب لقاء بين الزعيمين. 
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، القول في تصريح صحفي، إن موسكو ترحب بتصريحات ترامب حول رغبته في الحوار مع بوتين. 
وقال إن «بوتين مستعد للقاء ترامب دون شروط وهذا يتطلب إرادة سياسية أميركية»، لكنه أكد أنه لا توجد حتى الآن أي خطط أو جداول زمنية محددة لترتيب لقاء بين الرئيسين.

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