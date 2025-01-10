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قتلى وجرحى بحادث تدافع في المسجد الأموي بدمشق

المسجد الأموي في سوريا (أ ف ب)
11 يناير 2025 01:04

دمشق (الاتحاد)

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أعلن جهاز الدفاع المدني السوري، أمس، وفاة 3 نساء وإصابة 5 أطفال، جراء حادثة تدافع في المسجد الأموي بالعاصمة دمشق.
وقال بيان للدفاع المدني: «وقعت فاجعة بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر تدافع داخل المسجد الأموي بدمشق».
وأوضح أن «التدافع كان نتيجة ازدحام شديد حدث بسبب فعالية نظمها مدنيون داخل المسجد الأموي».
وأشار البيان، إلى أن الدفاع المدني استجاب للحادث بالتعاون مع فرق أخرى، حيث قام بإسعاف طفلة وانتشال جثمان امرأة من داخل المسجد.
من جانبه، قال محافظ دمشق ماهر مروان، لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»: «وقعت حادثة مؤسفة الجمعة في المسجد الأموي الكبير نتيجة تدافع أثناء إحدى الفعاليات المدنية المقامة في المسجد ومحيطه، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح».
وأضاف: «نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه».

المسجد الأموي
دمشق
سوريا
الأزمة السورية
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