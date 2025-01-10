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مقتل شخصين بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
11 يناير 2025 01:03

بيروت (الاتحاد)

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أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب لبنان.  
وقال المركز في بيان إن «طائرة مسيرة معادية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة في بلدة طيردبا جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح نقلا على إثرها إلى مستشفى في مدينة صور لتلقي العلاج اللازم». 
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة كانت تستهدف أسلحة في مركبة يستخدمها «حزب الله». 
وتتكرر خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ الـ27 من نوفمبر الماضي، في وقت عاد فيه عدد كبير من اللبنانيين إلى بلداتهم وقراهم بعد أن شهد لبنان توسع الحرب في سبتمبر الماضي.
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر فرنسية أمس، أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان دخل في «دينامية» تسمح ببدء انسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد على نطاق واسع.
وأعلن مسؤول فرنسي، طلب عدم كشف اسمه، أن الزيارة المشتركة لوزيري الجيوش والخارجية الفرنسيين سيباستيان لوكورنو، وجان نويل بارو، ثم للمبعوث الأميركي آموس هوكستين في 6 يناير «أعطت دينامية جديدة».

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