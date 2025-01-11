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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس
11 يناير 2025 09:07

 في واشنطن على الرغم من تراجع قوة الرياح الجمعة، تواصل انتشار النيران في  لوس أنجلوس التي غطى دخان كثيف سماءها، إذ لا تزال الحرائق الرئيسية التي أوقعت ما لا يقل عن 11 قتيلا خارج السيطرة في هذه المدينة الكبيرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وقال أورين ووترز لوكالة فرانس برس من أمام منزله المتفحم في مدينة ألتادينا شمال  لوس أنجلوس "هذا أشبه بنهاية العالم. هذا أمر لا يمكن تصوره".
وقضى 11 شخصا على الأقل في الحرائق، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات. ولحق دمار هائل بأجزاء كاملة من ثاني مدن الولايات المتحدة مع انهيار أكثر من عشرة آلاف مبنى بحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض إن المشهد "أشبه بساحة حرب وعمليات قصف".
وحلّق صحافيون من وكالة فرانس برس فوق ماليبو وباسيفيك باليسايدس حيث استحالت دور فارهة مطلة على المحيط، هياكل متفحمة.
وقال قائد المروحية ألبرت عزوز "إنه جنون. كل هذه المنازل اختفت".
لكن قوة الرياح تراجعت الجمعة ما من شأنه أن يساعد الإطفائيين في مكافحة النيران في حين ما زالت خمس حرائق رئيسية نشطة.
وقال خبير الأرصاد الجوية مايك وافورد في تصريح لفرانس برس "نشهد حاليا تراجعا طفيفا (لقوة الرياح)، لكن هذا الأمر سنشهده خصوصا بعد الظهر".
وأشار إلى أن الرياح ستنحسر بشكل كبير السبت حتى المساء.

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