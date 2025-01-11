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كوريا الجنوبية تسجل أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي في ديسمبر

كوريا الجنوبية تسجل أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي في ديسمبر
11 يناير 2025 09:17

أظهرت بيانات اليوم السبت، أن الكوريين الجنوبيين استخدموا خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية لأطول فترة في الشهر الماضي.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها شركة أبحاث سوق الهواتف المحمولة "وايز أب.رتيل.غودز"، فقد أمضى مستخدمو الهواتف الذكية الكوريون 900 مليون دقيقة على منصات "شات جي بي تي"، و"ايه دوت"، و"WRTN"، و"بيربلكستي"، و"مايكروسوفت كوبايلوت"، و"كلود" في ديسمبر.
وكان هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق، وأكثر من ثمانية أضعاف الرقم المقابل للعام السابق البالغ 110 ملايين دقيقة.
وفي الشهر الماضي، كانت خدمة "شات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" هي خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخدامًا في كوريا الجنوبية؛ إذ بلغ عدد مستخدميها 6.82 ملايين.
واحتلت خدمة المساعد الذكي "ايه دوت" من "إس كيه تيليكوم"، المرتبة الثانية بعدد 2.45 مليون مستخدم، تليها "WRTN" بعدد 2.32 مليون، و"بيربلكستي" بـ 590 ألف مستخدم، و "مايكروسوفت كوبايلوت" بعدد 310 آلاف مستخدم، و"كلود" بعدد 120 ألف مستخدم.
يذكر أن "WRTN" هي منصة تجميعية لأدوات الذكاء الاصطناعي من تطوير شركة "Wrtn" الكورية الناشئة في هذا المجال، و"بيربلكستي" محرك بحث عالمي للذكاء الاصنطاعي، و"كلود" مساعد ذكاء اصطناعي أنشأته شركة "أنثروبيك" الأميركية.

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