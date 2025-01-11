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زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب إثيوبيا

زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب إثيوبيا
11 يناير 2025 09:43

 ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، إثيوبيا اليوم، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.
وذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن الزلزال، هز شرقي العاصمة أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم.

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وأفاد المركز في تقرير له بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.وكانت إثيوبيا قد شهدت، منذ بداية عام 2025، أكثر من زلزال، حيث تعرضت عدة مناطق في البلاد لنشاط زلزالي متزايد.
يذكر أن إثيوبيا تقع ضمن خط الصدع الإثيوبي الرئيسي، وهو أحد المناطق الجيولوجية التي تشهد نشاطا ًزلزالياً دورياً نتيجة للأنشطة التكتونية.

المصدر: وام
زلزال
أثيوبيا
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