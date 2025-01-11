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تعطل آلاف الرحلات جراء عاصفة جنوب الولايات المتحدة

تعطل آلاف الرحلات جراء عاصفة جنوب الولايات المتحدة
11 يناير 2025 09:51

ألغيت أكثر من 3 آلاف رحلة جوية الجمعة وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى بسبب عاصفة شتوية في جنوب الولايات المتحدة وفقاً لشركات طيران وموقع فلايت أوير.
وقالت شركة ديلتا إيرلاينز في بيان إن طواقمها تأمل في العودة إلى جدول معتاد للرحلات الجوية السبت.
وأشارت الشركة إلى أن «ظروفاً جوية شتوية أسوأ مما كان متوقعا في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي في جورجيا أدت إلى إغلاق كل المدارج الخمسة لأكثر من ساعتين صباح الجمعة».
وألغت دلتا حوالي 1100 رحلة جوية عبر شبكتها الجمعة بسبب «أمطار متجمدة هطلت طوال اليوم وفي وقت مبكر من المساء، ما أدى إلى تحويل رحلات».
كما اضطرت إحدى طائرات خطوط دلتا الجوية إلى إلغاء إقلاعها بسبب مشكلة في المحرك في مطار أتلانتا أيضا.
وأجلي أكثر من 200 من الركاب وطاقم طائرة بوينغ 757-300 المتجهة إلى مينيابوليس (الرحلة 2668) عبر مزالق الطوارئ، وفقا لبيان لشركة الطيران نقلته الصحافة الأميركية. ولا يزال التحقيق جارياً.
كما تأثر مطارا دالاس فورت وورث (تكساس) وشارلوت دوغلاس (كارولاينا الشمالية) بسوء الأحوال الجوية، وتم إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية من هذين المطارين وإليهما.
وشهدت الولايات المتحدة عاصفة شتوية في بداية الأسبوع، اجتاحت وسط البلاد وشرقها، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية.
وانخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض الأماكن، وبقي عشرات الآلاف من الناس بلا كهرباء.

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