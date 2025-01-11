مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، إثر تحطم طائرة صغيرة في شمال غرب كولومبيا، حسبما أكدت السلطات أمس الجمعة.

وتم الابلاغ عن فقدان الطائرة، التي تديرها شركة «باسيفيكا ترافل»، يوم الأربعاء وهي في طريقها من خورادو الى ميديلين؛ حيث تحطمت في منطقة ريفية في أوراو، وهي بلدية تقع في إدارة أنتيوكيا شمال غرب كولومبيا، وكان على متنها اثنان من أفراد الطاقم و8 ركاب.

وقال كارلوس ريوس بويرتا، مدير الإدارة المعنية بإدارة المخاطر في أنتيوكيا، «للأسف لا يوجد ناجون»، لافتا إلى أن الأحوال الجوية السيئة تزيد عملية انتشال الجثث تعقيداً.

وأصدرت شركة «باسيفيكا ترافل» بيانا، أعربت فيه عن التزامها، بدعم أسر الضحايا، وتلبية جميع الاحتياجات الناشئة عن هذا الحدث المأساوي.