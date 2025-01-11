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البابا يصلي من أجل ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا

البابا يصلي من أجل ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا
11 يناير 2025 15:54

قال الفاتيكان اليوم السبت، إن البابا فرنسيس يصلي من أجل الضحايا والمنقذين الذين يحاولون السيطرة على حرائق الغابات في كاليفورنيا، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 11 شخصاً ودمرت آلاف المنازل.
وجاء في بيان أُرسل نيابة عن البابا إلى رئيس أساقفة لوس أنجلوس خوسيه إتش جوميز «قداسة البابا فرنسيس يؤكد لك وللمتضررين من هذه المأساة تضامنه الروحي».
وعبر فرنسيس عن «تعازيه الحارة لأولئك الذين يعيشون ألم الفقد» وصلواته «من أجل القائمين على جهود الإغاثة من طواقم أجهزة الطوارئ» ومنح «بركاته للجميع تعبيراً عن المواساة والتقوي بالرب».
يشير موقع كاثوليكيي لوس انجليس الإلكتروني إلى أن لوس انجلوس تضم أكبر مجتمع كاثوليكي في الولايات المتحدة.
ودمرت ستة حرائق غابات متزامنة أحياء في مقاطعة لوس أنجلوس منذ يوم الثلاثاء مما استدعى إجلاء نحو 153 ألف شخص من منازلهم، وأتت على 35 ألف فدان، وهو ما يفوق مساحة مانهاتن مرتين ونصف المرة.

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المصدر: رويترز
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