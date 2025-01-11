الرئيس اللبناني المنتخب يكشف عن أول دولة سيزورها

كشف الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون، اليوم السبت، عن أول دولة سيزورها وفقال لما نقلته عنه الرئاسة اللبنانية.

وقال عون إن السعودية ستكون أول دولة سيزورها. تأتي الزيارة بعد تلقي الرئيس اللبناني دعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال اتصال هاتفي.

انتخب عون، البالغ 61 عاما، الخميس رئيسا للبلاد.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان نقلا عن عون، شكره الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الدعوة، مؤكدا أن السعودية "ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية.. إيمانا بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيدا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" من جهتها، بأن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود قدم لعون خلال الاتصال دعوة لزيارة السعودية.

وأعرب عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرخاء". كذلك، أبلغه "تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود" بانتخابه رئيسا.

وتعهّد عون، في خطاب القسم من البرلمان الخميس، باعتماد "سياسة الحياد الإيجابي"، وبإقامة "أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة انطلاقا من أن لبنان عربي الانتماء والهوية".