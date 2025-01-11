الأحد 12 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني المنتخب يكشف عن أول دولة سيزورها

الرئيس اللبناني جوزاف عون
11 يناير 2025 17:05

كشف الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون، اليوم السبت، عن أول دولة سيزورها وفقال لما نقلته عنه الرئاسة اللبنانية.
وقال عون إن السعودية ستكون أول دولة سيزورها. تأتي الزيارة بعد تلقي الرئيس اللبناني دعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال اتصال هاتفي.
انتخب عون، البالغ 61 عاما، الخميس رئيسا للبلاد.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان نقلا عن عون،  شكره الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الدعوة، مؤكدا أن السعودية "ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية.. إيمانا بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيدا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" من جهتها، بأن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود قدم لعون خلال الاتصال دعوة لزيارة السعودية.
وأعرب عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرخاء". كذلك، أبلغه "تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود" بانتخابه رئيسا.
وتعهّد عون، في خطاب القسم من البرلمان الخميس، باعتماد "سياسة الحياد الإيجابي"، وبإقامة "أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة انطلاقا من أن لبنان عربي الانتماء والهوية".

أخبار ذات صلة
اتفاق لبناني سوري على تعزيز أمن الحدود
الرئيس اللبناني: أتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
المصدر: آ ف ب
محمد بن سلمان
جوزاف عون
السعودية
لبنان
زيارة
آخر الأخبار
تاكر كارلسون خلال جلسة ضمن قمة المليار متابع
علوم الدار
الكاتب الأميركي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه
11 يناير 2025
جانب من توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
اليوم 01:24
أطفال يصطفون لإعادة إمدادهم بالمياه في مخيم مؤقت للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
اليوم 01:24
شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:24
طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©