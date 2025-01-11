الجيش الروسي يعلن إحراز تقدّم جديد في أوكرانيا

أكد الجيش الروسي، اليوم السبت، التقدّم ميدانيا شمال غرب مدينة "كوراخوف" الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة عليها في وقت سابق هذا الأسبوع وتشكل معقلا رئيسيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن وحدات من مجموعة الوسط سيطرة على بلدة "شيفتشينكو" على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غرب وسط كوراخوف.

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن السيطرة على بلدة "شيفتشينكو" تسمح بالحد من إطلاق القوات الأوكرانية النار على مدينة كوراخوف وبمواصلة الجيش الروسي التقدم نحو الحدود الغربية لمنطقة دونيتسك.

أعلنت موسكو، الاثنين الماضي، السيطرة على "كوراخوف" التي تشكل موقعا دفاعيا مهما للقوات الأوكرانية في جنوب حوض دونباس.

ولم تؤكد كييف رسميا خسارة قواتها هذه المدينة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية في المنطقة، وخصوصا حول "كوراخوف".

وأظهرت خريطة للقتال، أصدرتها مدونة "ديب ستيت" العسكرية المقربة من الجيش الأوكراني، صباح السبت، مدينة "كوراخوف" برمتها، وكذلك بلدة "شيفتشينكو"، تحت السيطرة الروسية.

وأكد الجيش الأوكراني، الثلاثاء، مواصلة القتال في الجزء الغربي من "كوراخوف".

وتقدّمت القوات الروسية ببطء وبنحو متواصل على خط الجبهة طيلة العام 2024.

وتهدد القوات الروسية أيضا مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهما للجيش الأوكراني.