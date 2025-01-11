الأحد 12 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الروسي يعلن إحراز تقدّم جديد في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في منطقة دونيتسك
11 يناير 2025 17:15

أكد الجيش الروسي، اليوم السبت، التقدّم ميدانيا شمال غرب مدينة "كوراخوف" الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة عليها في وقت سابق هذا الأسبوع وتشكل معقلا رئيسيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن وحدات من مجموعة الوسط سيطرة على بلدة "شيفتشينكو" على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غرب وسط كوراخوف.
وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن السيطرة على بلدة "شيفتشينكو" تسمح بالحد من إطلاق القوات الأوكرانية النار على مدينة كوراخوف وبمواصلة الجيش الروسي التقدم نحو الحدود الغربية لمنطقة دونيتسك.
أعلنت موسكو، الاثنين الماضي، السيطرة على "كوراخوف" التي تشكل موقعا دفاعيا مهما للقوات الأوكرانية في جنوب حوض دونباس.
ولم تؤكد كييف رسميا خسارة قواتها هذه المدينة.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية في المنطقة، وخصوصا حول "كوراخوف".
وأظهرت خريطة للقتال، أصدرتها مدونة "ديب ستيت" العسكرية المقربة من الجيش الأوكراني، صباح السبت، مدينة "كوراخوف" برمتها، وكذلك بلدة "شيفتشينكو"، تحت السيطرة الروسية.
وأكد الجيش الأوكراني، الثلاثاء، مواصلة القتال في الجزء الغربي من "كوراخوف".
وتقدّمت القوات الروسية ببطء وبنحو متواصل على خط الجبهة طيلة العام 2024.
وتهدد القوات الروسية أيضا مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهما للجيش الأوكراني.

أخبار ذات صلة
موسكو: بوتين مستعد للقاء ترامب دون شروط
ترامب: يجري الترتيب لعقد اجتماع مع بوتين
المصدر: آ ف ب
دونيتسك
السيطرة على قرية
كوراخوف
روسيا
دونتسك
آخر الأخبار
تاكر كارلسون خلال جلسة ضمن قمة المليار متابع
علوم الدار
الكاتب الأميركي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه
11 يناير 2025
جانب من توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
اليوم 01:24
أطفال يصطفون لإعادة إمدادهم بالمياه في مخيم مؤقت للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
اليوم 01:24
شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:24
طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©