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خلال قمة المليار متابع.. يان روز يقطع المسافة بين أبراج الإمارات على ارتفاع 224 مترا

خلال قمة المليار متابع.. يان روز يقطع المسافة بين أبراج الإمارات على ارتفاع 224 مترا
11 يناير 2025 17:25

قدّم محترف المشي على الحبال يان روز، الحائز على بطولة العالم ثلاث مرات، عرضاً سجل فيه سابقة عالمية جديدة للسير على حبل مرتفع وذلك خلال فعالية قطع خلالها المسافة بين أبراج الإمارات ـ جميرا في دبي.

تأتي هذه الفعالية ضمن اليوم الأول للنسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) تحت شعار "المحتوى الهادف".  
تمثل أبراج الإمارات آخر موقع مشهور يؤدي فيه يان روز رياضي "ريد بول" أداءه المتميز، حيث مشى البطل الإستوني ذهاباً وإياباً على حبل بطول 100 متر وارتفاع 224 مترا؛ ويعد هذا أحد أبرز إنجازات روز وأروعها حتى الآن.

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تشكل هذه العروض إضافة مميزة ومتنوعة لأجندة فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، التي يحضرها أكثر من 15 ألف صانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، الذين سيستمتعون بالعروض الرياضية المثيرة، ويكتشفون عالماً جديداً من المغامرات.

المصدر: وام
المشي على الحبال
يان روز
قمة المليار متابع
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