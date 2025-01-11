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بركان يثور قاذفا الحمم الساخنة والدخان في إندونيسيا

ثوران بركان جبل "إيبو" في إندونيسيا
11 يناير 2025 19:45

أعلنت الوكالة الجيولوجية في اندونيسيا، اليوم السبت، ثوران بركان في شرق البلاد مطلقا حمما بركانية ساخنة وعمودا من الدخان والرماد بلغ ارتفاعه أربعة كيلومترات.
انفجر بركان جبل "إيبو" في جزيرة هالماهيرا في إقليم شمال مالوكو وتصاعد منه عمود طويل من اللهب في السماء.
وقال محمد وافد رئيس الوكالة الجيولوجية، في بيان "رُصدت الحمم البركانية على بعد كيلومترين من مركز الثوران".
وأظهرت صور من مركز مراقبة البركان عمودا أحمر ساطعا من اللهب والدخان الكثيف الداكن يتصاعد عاليا فوق فوهته.
وما زالت حالة التعبئة للاستجابة لأضرار البركان في ثاني أعلى مستوياتها حاليا.
لم تصدر أوامر إخلاء جديدة بعدما طُلب من الزوار والقرويين إخلاء المناطق على بعد أربعة إلى 5,5 كيلومترات من مركز البركان.
كما حثت الوكالة الناس على وضع كمامات ونظارات واقية في حال هطول أمطار من الرماد البركاني.
يعد "إيبو" أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، حيث ثار أكثر من 2000 مرة العام الماضي.
يعيش أكثر من 700 ألف شخص في جزيرة هالماهيرا وفقا لأرقام رسمية صادرة في العام 2022.
تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.
في العام الماضي، ثار بركان جبل "روانغ" في مقاطعة شمال سولاويزي أكثر من ست مرات، ما أجبر الآلاف من سكان الجزر القريبة على إخلائها.

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