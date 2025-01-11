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الدنمارك تبعث رسائل إلى فريق ترامب بشأن غرينلاند

فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك وإيجيد رئيس وزراء غرينلاند في مؤتمر صحفي
11 يناير 2025 20:47

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدرين قولهما إن الدنمارك بعثت رسائل خاصة إلى فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن غرينلاند.
وعبرت الدنمارك في الرسائل عن استعدادها لمناقشة تعزيز الأمن في الجزيرة أو زيادة الوجود العسكري الأميركي هناك.
ووصف ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير الجاري، سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، بأنها "ضرورة مطلقة".
ولم يستبعد ترامب اللجوء المحتمل لوسائل متعددة لتحقيق رغبته.
وذكر موقع "أكسيوس" أن الحكومة الدنماركية أرادت إقناع ترامب بأن مخاوفه الأمنية يمكن معالجتها دون بسط السيطرة على غرينلاند.
وقالت مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، قبل أيام، إنها طلبت عقد اجتماع مع ترامب دون الإشارة إلى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع قبل تنصيبه.
كما قال موتي إيجيد رئيس وزراء غرينلاند، أمس الجمعة، إنه مستعد للتحدث مع ترامب لكنه طالب باحترام تطلعات الجزيرة للاستقلال.

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