عشرات المصابين باصطدام قطاري ترامواي في فرنسا

أصيب عشرات الأشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم نادر بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأفادت المحافظة أن "الحصيلة غير النهائية هي ما بين 30 إلى 35 ضحية، وكلها حالات طوارئ نسبية"، مضيفة أن "النيابة العامة فتحت تحقيقا كما هي العادة في مثل هذه الحالات".

من جهته، أعلن الإسعاف عن إصابة نحو خمسين شخصا.

وأفاد مراسل صحافي في المكان بفرض طوق أمني مشدد أمام محطة الترامواي حيث تمركزت سيارات إسعاف عديدة.

وأجلي الجرحى على النقالات، وتلقى آخرون العلاج في المحطة.

وأظهر مقطع فيديو، نشره أحد شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا فوضويا، حيث لحقت أضرار جسيمة بقطاري الترامواي في النفق قرب المحطة. ويبدو أن أحد القطارين خرج عن مساره نتيجة الاصطدام.

وقالت رئيسة بلدية المنطقة جين بارسيجيان، في مكان الحادث، إن ما وقع "تصادم بعد سير ترام عكسيا، ولا أعرف سببه".

وأضافت "لا يوجد قتلى ولا يوجد أشخاص في حالة طوارئ مطلقة، وفق المعلومات التي بحوزتي في هذه المرحلة، ولكن من الواضح أن الجرحى بعضهم في حالة صدمة لأن الاصطدام كان عنيفا نسبيا".

وقال رينيه سيلييه مدير إدارة الإسعاف في منطقة با-رين "هناك حوالى خمسين حالة طوارئ نسبية مع إصابات لا تهدد الحياة... معظمها رضوض".