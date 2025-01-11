واشنطن تدين جرائم الحوثيين في البيضاء

عدن (الاتحاد)

أدانت السفارة الأميركية لدى اليمن، أمس، بشدة الهجمات الحوثي، التي تستهدف المدنيين الأبرياء في قرية حنكة آل مسعود بقيفة محافظة البيضاء، وسط اليمن. وقالت السفارة في بيان صحفي نشر على حسابها في منصة إكس «ندين بشدة الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين الأبرياء في محافظة البيضاء. وأضاف البيان أن عمليات القتل والإصابات والاعتقالات غير المشروعة التي يرتكبها الحوثيون بحق اليمنيين الأبرياء تحرم الشعب اليمني من السلام ومن المستقبل المشرق. وتأتي هذه الإدانة في سياق تصاعد حدة الجرائم الحوثية بحق أهالي «حنكة آل مسعود» في مديرية القريشة بمنطقة رداع.

وبدأت جماعة الحوثي، ظهر أمس، باقتحام قرية حنكة آل مسعود بمديرية القريشية، إحدى مديريات قيفة شمال غرب مدينة رداع بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر محلية وإعلامية أن حملة حوثية كبيرة مكونة من عشرات الأطقم والمدرعات، مسنودة بالمدفعية الثقيلة وعدد من الدبابات والطيران المسير، اقتحمت ظهر أمس منطقة الخشعة التابعة لقرية الحنكة، وذلك بعد أسبوع من حصار القرية وقصفها بشكل عشوائي ومكثف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصادر، أن جماعة الحوثي، مهدت للاقتحام بقصف هستيري على القرية وقطعت عنها وعن القرى المحيطة بها شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت بشكل نهائي. وحذرت المصادر من ارتكاب الحوثي جرائم وانتهاكات بحق أهالي القرية من تصفيات واختطافات جماعية وترحيل قسري لسكان القرية وتفجير منازلهم.