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اليمن تعلن صد هجمات حوثية في ثلاث محافظات

جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال (أرشيفية)
12 يناير 2025 01:24

عدن (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها أفشلت هجمات ومحاولات تسلل لجماعة الحوثي في جبهات ثلاث محافظات يمنية وذلك في مؤشر على تصعيد عسكري جديد في اليمن الذي يشهد هدنة هشة منذ أبريل 2022. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن محاولات التسلل التي أفشلتها القوات المسلحة وقعت في الجبهات الشمالية والجنوبية لمحافظة مأرب التي كانت مسرحاً لأعنف المعارك خلال السنوات الأخيرة التي سبقت الهدنة. وقال المركز إن قوات الجيش صدت اعتداءات جماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال، وتعاملت بفاعلية وحزم مع اعتداءاتها على مواقع عسكرية في جبهات القتال شمال غرب مأرب وأجبرتها على التراجع، مضيفاً أن جماعة الحوثي استخدمت المدفعية والقناصة والطيران المسير. 
وأشار إلى أن قوات الجيش أعطبت مدفعية  حوثية كانت تستخدمها لقصف مواقع عسكرية في جبهات مأرب الجنوبية. إلى ذلك أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية أفشلت محاولة تسلل حوثية في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز جنوب غربي اليمن وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها إصابات في صفوفها. 
ولفت إلى أن جماعة الحوثي تواصل اعتداءاتها على مواقع قوات الجيش في مختلف جبهات المحافظة باستخدام المدفعية وقذائف الهاون في الوقت الذي تم رصد تعزيزات جديدة لها إلى خطوط التماس.
 كما أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش أفشلت أمس محاولة تسلل حوثية في جبهة الجدافر بمحافظة الجوف شمالي اليمن، مبينا أنها ردت على اعتداءات الحوثي وتعاملت مع مصادر النيران والمجاميع المتسللة بحزم ما اضطرها للفرار بعد تعرضها لخسائر وإصابات فيما أصيب أحد أفراد الجيش بجروح.

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