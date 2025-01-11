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الأردن: 52 ألف سوري دخلوا بلادهم من «معبر جابر» الحدودي

معبر جابر الحدودي (أرشيفية)
12 يناير 2025 01:24

عمان (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أمس، أن 52 ألفاً و406 سوريين مروا من معبر جابر الحدودي متوجهين إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق، وفق ما نقله تلفزيون «المملكة» الرسمي.
وقالت الوزارة: «بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا 1053 لاجئاً، بمغادرة طوعية»، مبينة أن عدد المغادرين من اللاجئين السوريين من خارج المخيمات بلغ 10 آلاف و262 شخصاً. وأوضحت أن العدد الإجمالي للمغادرين السوريين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر معبر جابر بلغ نحو 52 ألفاً و406، بينهم قادمون من دول أخرى.

الأردن
سوريا
معبر جابر
معبر جابر الحيوي
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