اجتماع وزاري بالرياض بشأن سوريا اليوم

الرياض (الاتحاد)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مؤتمراً وزارياً دولياً لمناقشة التطورات في سوريا، ويعد الاجتماع استكمالاً لمسار «اجتماعات العقبة» حول سوريا والتي عقدت في الأردن 14 ديسمبر الماضي.

وكان بيان «اجتماعات العقبة» أشار إلى تأكيد الولايات المتحدة والمجموعة العربية للتواصل حول سوريا، وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، على الدعم الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها.

وعقدت المجموعة العربية للتواصل بشأن سوريا اجتماعاً في العقبة بالأردن، في 14 ديسمبر الماضي، مع الوزراء وممثلي تلك الدول والجهات لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وأصدروا بياناً مشتركاً، أكدوا فيه دعمهم الكامل للشعب السوري في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخهم لبناء مستقبل أكثر أملاً وأماناً وسلاماً.

وتشارك في المؤتمر دول مجلس التعاون كاملة، ولجنة الاتصال الموسعة ومنها العراق، الأردن، مصر، تركيا، لبنان، سوريا، بالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا، وبحضور الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمجلس التعاون، والأمين العام للجامعة العربية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.