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الرئيس اللبناني: أتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

الرئيس اللبناني يستقبل مفتي لبنان بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ ف ب)
12 يناير 2025 01:24

بيروت (وكالات)

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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لم يأت للعمل في السياسة وإنما لبناء دولة، معرباً عن أمله أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز. 
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، عن الرئيس عون قوله، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان: «لم آت لأعمل في السياسة، أنا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم إلا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة». وأضاف: «هذا عهد كل لبناني أياً كان مركزه ومهما كانت طائفته، لدينا فرصة كبرى إما نربحها أو نخسرها، ولكي نستفيد منها علينا أن نكون يدا بيد»، مؤكداً أن لديهم القدرات والإمكانات والطاقات البشرية وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج، وأهم من الثروات الطبيعية. وأوضح أن المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية، علينا أن نستعين بمساعدة الخارج لا أن نستقوى بالخارج على الداخل، ولا فضل لطائفة على أخرى أو شخص على آخر. ومضى قائلاً: «جميعنا لبنانيون ونحمل الهوية ذاتها وننشد النشيد الوطني نفسه، والعلم اللبناني لنا جميعا، حق الاختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف غير مسموح». وبدوره، قال المفتي دريان: «نتبنى كل مضامين خطاب القسم الذي هو بمثابة إعادة الروح إلى الكيان اللبناني، نريد دولة تحكمها العدالة كما يحكمها القانون والدستور واتفاق الطائف». 
وأضاف :«نحن مكون أساسي ولن نطلب شيئاً لأنفسنا بل ما سنطلبه هو تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني وهذا ما تضمنه خطاب قسمكم». وقال: «أمنيتي الوحيدة أن يكون عهدكم عهد العدالة، وأن لا يبقى مظلوم واحد في السجون اللبنانية، أمل اللبنانيين بكم كبير جداً، وقد عبروا عن فرحتهم الغامرة عند انتخابكم رئيسا للجمهورية». 
وكان المجلس النيابي اللبناني قد انتخب بعد ظهر الخميس الماضي العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية بأكثرية 99 صوتاً، من أصل 128 صوتاً، بعد شغور في موقع الرئاسة دام عامين وأكثر من شهرين.
وأكّد الرئيس الجديد في خطاب أدائه القسم إثر انتخابه في البرلمان بدء مرحلة جديدة للبنان، مؤشراً إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية للبلد، معرباً كذلك عن التزامه تكليف رئيس جديد للحكومة بأسرع وقت للخروج من المأزق السياسي الذي تعانيه البلاد.
وبدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون استشارات مع النواب بهدف اختيار رئيس جديد للحكومة، على ما أعلنت الرئاسة اللبنانية الجمعة الماضي.

جوزيف عون
لبنان
الرئيس اللبناني
بيروت
عبداللطيف دريان
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