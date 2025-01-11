الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين

عمان (وكالات)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أنها هي الحارسة على هوية وتاريخ اللاجئين الفلسطينيين. وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، في منشور أوردته الأونروا على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه تم الاحتفاظ بأرشيف أسرة الوكالة لـلاجئين الفلسطينيين وحفظه على مدار الـ 75 عاماً الماضية.

وأشار إلى أنه، بفضل فرق الأونروا المخصصة، تم نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى بر الأمان ورقمنتها، مؤكداً أن الحفاظ على هذه الملفات أمر ضروري لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي. وأضاف: «لقد حان الوقت لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك معالجة محنة اللاجئين الفلسطينيين بشكل نهائي».

والسبت الماضي، حذرت الأونروا من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.