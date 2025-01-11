إثيوبيا والصومال تتوصلان لاتفاق بشأن العلاقات الدبلوماسية

أعلنت الصومال وإثيوبيا، السبت، اتفاقهما على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل إثر زيارة يقوم بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا ترمي لتهدئة التوتّرات.

وجاء في بيان مشترك أن الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد "اتفقا على إعادة تفعيل الروابط الثنائية وتعزيزها من خلال علاقات دبلوماسية كاملة في عاصمة كلّ من البلدين".

توتّرت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا خلال الأشهر الماضية.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، توصّل الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى اتفاق بوساطة تركية.

وخلال زيارة محمود، السبت، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعاد الطرفان التأكيد في بيان مشترك على التزامهما بالاتفاق و"روح الصداقة والتضامن فيه".

وناقشا أيضا سبل تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الأمني بهدف التصدّي "للمجموعات المتشدّدة".