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مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة

شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
12 يناير 2025 01:24

الدوحة (وام)

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بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أمس، في الدوحة، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.
وركزت المباحثات حول الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي: إن ستيف ويتكوف اجتمع أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد زيارة أجراها إلى الدوحة، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه جهود لإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وقالت مصادر أمنية مصرية: إن القاهرة والدوحة تلقتا تطمينات من ويتكوف بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ينهي الحرب قريباً دون أن يذكر تفاصيل.
في غضون ذلك، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وصل منهم للمستشفيات 32 قتيلاً و193 مصابا. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. 

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