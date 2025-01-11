«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وواصلت عملية «الفارس الشهم 3» دعمها الإنساني للنازحين في قطاع غزة، وتوزيع كسوة شتوية على الأطفال في مخيم «أبو عريف» بدير البلح.

وفي مخيم الوسام بالزوايدة، قام متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع طرود صحية للمرأة استفادت منها 326 أسرة نازحة، للتخفيف من معاناة المرأة الفلسطينية في مراكز الإيواء.

وتحتوي كسوة الشتاء على الملابس الشتوية الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والخيم وأغطية مضادة للماء، ساهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تقديم المساعدات للفئات المتضررة كافة في قطاع غزة وبشكل خاص الأطفال والنساء، من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود الإغاثية، وتعزيز العمل الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.