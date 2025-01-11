حرائق لوس أنجليس تمتد إلى مناطق جديدة

أعلن مصدر في إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، السبت، أن حريق حي "باليساديس" امتد إلى مناطق أخرى في مدينة لوس أنجليس.

وقال تود هوبكنز، المسؤول في إدارة الإطفاء في الولاية، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إنه على الرغم من إخماد 11 بالمئة من الحرائق في حي "باسيفيك باليساديس"، فإن النيران أتت على أكثر من 22 ألف فدان (8900 هكتار).

وأضاف هوبكنز أن حريق باليساديس امتد إلى حي "ماندفيل كانيون". وهناك مخاوف من وصول الحريق إلى حي" برينتوود" الراقي الذي يعيش فيه مشاهير.

وواصل أفراد الإطفاء، السبت، جهود إخماد الحرائق في حي "باسيفيك باليساديس" حيث أتت الحرائق على 1000 فدان أخرى خلال الليل.

وتلقى السكان تحذيرات من احتمال تدهور الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة مما قد يؤدي إلى زيادة اشتعال النيران.

وقال روبرت لونا قائد شرطة مقاطعة لوس انجليس إن نحو 153 ألف شخص ما زالوا تحت أوامر الإخلاء، بينما يواجه 166800 شخص آخرين تحذيرات بالإخلاء، مع فرض حظر تجول في جميع مناطق الإخلاء.

وتجتاح ستة حرائق غابات متزامنة أحياء في مقاطعة لوس انجليس منذ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى وفاة 11 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار أو تدمير عشرة آلاف مبنى. وتشير التقديرات إلى أن عدد المفقودين يصل إلى 13 شخصا على الأقل حتى الآن.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يسمح لرجال الإطفاء لإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.

هدأت أخيرا الرياح الشديدة التي أججت حرائق الغابات، مساء أمس الجمعة، مما جلب بعض الراحة لرجال الإطفاء المنهكين.

لكن حريق "باليساديس" على الحافة الغربية للمدينة بدأ يأخذ اتجاها جديدا بسبب الرياح القادمة من المحيط الهادي، مما يهدد المناطق المكتظة بالسكان في منطقة سان فرناندو فالي.

وتسبب هذا الحريق في تدمير أحياء بأكملها وسواها بالأرض.

وقبل اندلاع الحريق الأحدث، أعلن رجال الإطفاء عن إحراز تقدم في إخماد حريقي باليساديس وإيتون في سفوح التلال.

وذكرت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا أنه جرى احتواء 11 بالمئة من حريق باليساديس و15 بالمئة من حريق إيتون.

وسارعت سبع ولايات مجاورة والحكومة الاتحادية وكندا إلى إرسال المساعدات إلى ولاية كاليفورنيا، إذ زادت الفرق الجوية التي تسقط المياه ومواد إطفاء الحرائق على التلال المشتعلة والطواقم على الأرض لإخماد الحرائق بالأدوات اليدوية والخراطيم.