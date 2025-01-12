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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجليس

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجليس
12 يناير 2025 08:32

أكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية أن حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة في المنطقة قد ارتفعت إلى 16 شخصاً.

وقالت مصلحة الطب الشرعي في بيان مساء السبت إن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة هو 16 ضحية، ولا تزال الحالات قيد الفحص.

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وكان العدد السابق للوفيات المؤكدة هو 11، لكن المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار الفرق  في البحث عن الجثث باستخدام الكلاب المدربة للبحث في الأحياء المدمرة، بينما تقوم الفرق بتقييم الأضرار.  وأنشأت السلطات مركزاً يمكن للناس من خلاله الإبلاغ عن المفقودين.

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
لوس انجليس
الولايات المتحدة الأميركية
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