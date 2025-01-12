روسيا تعلن السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قريتي "يانتارني" في منطقة دونيتسك و"كالينوف" في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أنه على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية نفذت القوات الروسية غارات استهدفت مطارات عسكرية أوكرانية وأفرادا ومركبات في 139 موقعا باستخدام القوات الجوية وطائرات مسيرة وصواريخ وقذائف مدفعية.

وتحرز القوات الروسية تقدما متواصلا، منذ أشهر أمام القوات الأوكرانية الأقل عددا.

تقع بلدة "يانتارني" على بعد حوالى 10 كيلومترات جنوب غرب مدينة "كوراخوفي" التي تشكل معقلا رئيسيا للقوات الأوكرانية والتي أعلنت موسكو السيطرة عليها الاثنين بعد قتال استمر أسابيع.

تقع بلدة "كوراخوفي" على الضفة الغربية لنهر "أوسكيل" الذي أصبح خط مواجهة بين الطرفين.

وأعلن مسؤول أوكراني محلي الخميس أن القوات الروسية تمكنت من إقامة رأس جسر بعبورها نهر "أوسكيل".

وحاول الجيش الروسي مرات عدة خلال الأشهر الماضية عبور هذا النهر الذي يمر عبر مدينة "كوبيانسك" ذات الأهمية العسكرية.