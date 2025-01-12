الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

جندي أوكراني يطلق قذيفة في منطقة خاركيف
12 يناير 2025 16:54

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قريتي "يانتارني" في منطقة دونيتسك و"كالينوف" في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة أنه على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية نفذت القوات الروسية غارات استهدفت مطارات عسكرية أوكرانية وأفرادا ومركبات في 139 موقعا باستخدام القوات الجوية وطائرات مسيرة وصواريخ وقذائف مدفعية.
وتحرز القوات الروسية تقدما متواصلا، منذ أشهر أمام القوات الأوكرانية الأقل عددا. 
تقع بلدة "يانتارني" على بعد حوالى 10 كيلومترات جنوب غرب مدينة "كوراخوفي" التي تشكل معقلا رئيسيا للقوات الأوكرانية والتي أعلنت موسكو السيطرة عليها الاثنين بعد قتال استمر أسابيع.
تقع بلدة "كوراخوفي" على الضفة الغربية لنهر "أوسكيل" الذي أصبح خط مواجهة بين الطرفين.
وأعلن مسؤول أوكراني محلي الخميس أن القوات الروسية تمكنت من إقامة رأس جسر بعبورها نهر "أوسكيل". 
وحاول الجيش الروسي مرات عدة خلال الأشهر الماضية عبور هذا النهر الذي يمر عبر مدينة "كوبيانسك" ذات الأهمية العسكرية.

أخبار ذات صلة
الجيش الروسي يعلن إحراز تقدّم جديد في أوكرانيا
روسيا تسيطر على قرية في دونيتسك
المصدر: وكالات
خاركيف
دونيتسك
دونتسك
السيطرة على قرية
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
«الأولمبية الدولية» تتعهد بتعويض سباح أميركي عن «ميداليات الحرائق»!
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تتعهد بتعويض سباح أميركي عن «ميداليات الحرائق»!
اليوم 12:46
انطلاق مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لـ "مهرجان الظفرة"
علوم الدار
انطلاق مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لـ "مهرجان الظفرة"
اليوم 12:45
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
علوم الدار
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
اليوم 12:35
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
الرياضة
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©