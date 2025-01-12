ترامب يعلّق على حرائق لوس أنجليس

نشر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، تعليقات بشأن تعامل المسؤولين مع حرائق الغابات في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا فيما يواصل رجال الإطفاء مكافحة ألسنة النيران المستعرة.

وشن ترامب هجوما على المسؤولين في الولاية.

وكتب الرئيس المنتخب، على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، أن "الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجليس. والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها".

وأضاف "إنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا. إنهم لا يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق. ماذا جرى لهم؟" مشيرا إلى أن "الموت في كل مكان".

وفرغت خزانات مكافحة الحرائق في حي "باسيفيك باليسايدس" الراقي الذي طالته واحدة من خمس حرائق غابات في المنطقة، كما عرقل نقص المياه الجهود في أماكن أخرى.

قبل نحو أسبوع واحد من عودته إلى البيت الأبيض، يواصل ترامب انتقاد الديمقراطيين، وشن هجمات عدة عليهم.

ودعا غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا، ترامب لزيارة لوس أنجليس ومعاينة الأضرار معه.

وأتت النيران، حتى الآن، على أكثر من 12 ألف مبنى، بحسب إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، في حين أفاد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس بمقتل 16 شخصا على الأقل.