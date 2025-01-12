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استمرار حريق في مصنع روسي بعد تعرضه للقصف

حريق في مصنع روسي تعرض للقصف
12 يناير 2025 17:45

يستمر الحريق في مستودع وقود في منطقة ساراتوف الروسية، وفق ما ذكر حاكم المنطقة رومان بوسارغين، على تطبيق "تلغرام"، بعد تعرضه الأربعاء لضربة شنتها مسيرات أوكرانية.
وأضاف الحاكم أن عناصر الإطفاء يعملون "على مدار الساعة" لإخماد الحريق الذي، بحسب المصدر، تقلصت مساحته والدخان المنبعث منه.
واندلع الحريق في مصنع في منطقة فولجا الروسية وورد أنه في مستودع نفطي يقع في موقع استراتيجي بالقرب من قاعدة جوية عسكرية.
وأعلنت السلطات، يوم الأربعاء، عن تضرر "مصنع"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الموقع.
ويبلغ عدد سكان مدينة إنجلز، حيث يقع المصنع، 200 ألف نسمة وتقع على بعد 730 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو.
وأقر الجيش الأوكراني، يوم الأربعاء، أنه أشعل النار في مستودع نفط يخدم قاعدة جوية روسية.
وتبعد إنجلز مئات الكيلومترات عن أوكرانيا. في ديسمبر 2022، قتل ثلاثة أفراد من القوات الجوية الروسية عندما أسقطت طائرة مسيرة هناك.

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المصدر: وكالات
قصف
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منطقة ساراتوف
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