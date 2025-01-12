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أرخبيل مايوت يواجه عاصفة جديدة

دمار بعد مرور الإعصار تشيدو على أرخبيل مايوت (أرشيفية)
12 يناير 2025 19:29

تعرض أرخبيل مايوت الفرنسي لعاصفة استوائية جديدة، اليوم الأحد، وذلك بعد أسابيع قليلة من أعنف إعصار يضرب الجزر خلال ما يقرب من قرن، والذي دمر أحياء وقرى بأكملها وأجبر السلطات على إطلاق جهود إغاثة ضخمة.
وأصدرت أوامر لسكان مايوت بالبقاء في منازلهم أو البحث عن مأوى آمن إذا لم يكن لديهم مأوى، وتخزين الطعام والماء، حيث جلبت العاصفة الاستوائية "ديكيليدي" أمطارا غزيرة ورياحا قوية لتضرب مجددا المقاطعة الفرنسية.
كانت مايوت، وهي مجموعة جزر واقعة في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، قد بدأت للتو عملية إعادة البناء بعد الدمار الذي خلفه إعصار "تشيدو" الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا، ولا يزال أكثر من 200 في عداد المفقودين، وأصيب أكثر من خمسة آلاف شخص عندما ضرب المنطقة في 14 ديسمبر الماضي.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية إن "ديكيليدي" عبرت بالقرب من مدغشقر كإعصار يوم السبت، لكنها ضعفت لتصبح عاصفة استوائية بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى مايوت اليوم الأحد.
وأضافت أن مركز العاصفة سيمر على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مايوت، في حين أن إعصار "تشيدو" كان قد ضربها بشكل مباشر.

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عاصفة استوائية
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