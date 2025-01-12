الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسلحون مجهولون يخطفون امرأة أوروبية في النيجر

وحدات من الجيش النيجري (أرشيفية)
12 يناير 2025 19:42

ذكر مصدران أمنيان في النيجر، اليوم الأحد، أن امرأة نمساوية خُطفت، أمس السبت، في بلدة "أجاديز" الصحراوية بوسط الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال أحد المصدرين إن مهاجمين مجهولين دفعوا المرأة إلى داخل سيارة رباعية الدفع في منطقة "فادا" في أجاديز الواقعة على حافة الصحراء الكبرى.
وقالت وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، اليوم الأحد، إن سفارتها المسؤولة عن النيجر أُبلغت بعملية الخطف المحتملة.
وأضافت أن السفارة على اتصال بالدول الشريكة ووفد الاتحاد الأوروبي وكذلك السلطات الإقليمية على الأرض.
وتقاتل النيجر، مثل جارتيها مالي وبوركينا فاسو، جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وأدت أعمال العنف والاعتداءات التي تنفذها الجماعات الإرهابية إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين في أنحاء منطقة الساحل الوسطى في غرب أفريقيا على مدى العقد الماضي.

أخبار ذات صلة
مجهولون يخطفون زعيما بارزا في مالي
مالي والنيجر وبوركينا ترفض مهلة «إكواس»
المصدر: رويترز
النيجر
خطف
مسلحون
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
«الأولمبية الدولية» تتعهد بتعويض سباح أميركي عن «ميداليات الحرائق»!
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تتعهد بتعويض سباح أميركي عن «ميداليات الحرائق»!
اليوم 12:46
انطلاق مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لـ "مهرجان الظفرة"
علوم الدار
انطلاق مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لـ "مهرجان الظفرة"
اليوم 12:45
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
علوم الدار
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
اليوم 12:35
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
الرياضة
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©