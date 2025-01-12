مسلحون مجهولون يخطفون امرأة أوروبية في النيجر

ذكر مصدران أمنيان في النيجر، اليوم الأحد، أن امرأة نمساوية خُطفت، أمس السبت، في بلدة "أجاديز" الصحراوية بوسط الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال أحد المصدرين إن مهاجمين مجهولين دفعوا المرأة إلى داخل سيارة رباعية الدفع في منطقة "فادا" في أجاديز الواقعة على حافة الصحراء الكبرى.

وقالت وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، اليوم الأحد، إن سفارتها المسؤولة عن النيجر أُبلغت بعملية الخطف المحتملة.

وأضافت أن السفارة على اتصال بالدول الشريكة ووفد الاتحاد الأوروبي وكذلك السلطات الإقليمية على الأرض.

وتقاتل النيجر، مثل جارتيها مالي وبوركينا فاسو، جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وأدت أعمال العنف والاعتداءات التي تنفذها الجماعات الإرهابية إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين في أنحاء منطقة الساحل الوسطى في غرب أفريقيا على مدى العقد الماضي.