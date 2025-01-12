الحزب الحاكم في تشاد يفور بغالبية مقاعد البرلمان

فاز حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم في تشاد بـ124 من أصل 188 مقعدا في البرلمان، اليوم السبت، وفق تعداد يستند إلى نتائج أولية لهيئة الانتخابات.

وأعلن أحمد برتشيريت رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات أن "38 حزبا وائتلافا سياسيا ستكون ممثلة في الجمعية الوطنية".

وشارك في الانتخابات البرلمانية والإقليمية والمحلية، التي جرت نهاية ديسمبر الماضي، نحو ثمانية ملايين تشادي.

وأعلنت الهيئة نتائج الانتخابات التشريعية والإقليمية في كل محافظة.

وبحسب النتائج، فاز حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو بـ124 مقعدا.

وحصل التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين-اليقظة، حزب المرشح الرئاسي السابق ألبرت باهيمي باداكي، على 11 مقعدا.

وبحسب هيئة الانتخابات، بلغت نسبة المشاركة 51,56%.