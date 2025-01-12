الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليونيسف توزع مساعدات طارئة لأطفال الحديدة

تحسين أوضاع الأطفال المعرضين للخطر وحمايتهم (من المصدر)
13 يناير 2025 01:29

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى والجرحى بانفجار محطة غاز وسط اليمن
سند وعون

بدأ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة، أمس، توزيع الدفعة الأولى من المساعدات النقدية الطارئة المخصصة للأطفال الذين يواجهون ظروفاً حرجة، وذلك ضمن مشروع حماية الطفل الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».
ويهدف البرنامج إلى تحسين أوضاع الأطفال المعرضين للخطر، وتوفير الحماية لهم من خلال نظام إدارة الحالة التابع لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.
وقال عادل مكرشب، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في الحديدة: إن 70 طفلاً سيستفيدون من هذه المساعدات النقدية الطارئة في هذه المرحلة.
وأشاد مكرشب بالدور الذي تلعبه «يونيسف» في حماية الأطفال وتأهيلهم، مؤكداً أهمية استمرار هذه التدخلات لدعم الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

اليونيسف
الأطفال
الحديدة
اليمن
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
استقرار أسعار الذهب
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
اليوم 08:31
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
اليوم 08:16
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
الأخبار العالمية
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
اليوم 08:05
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
الأخبار العالمية
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©