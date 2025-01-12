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عشرات القتلى والجرحى بانفجار محطة غاز وسط اليمن

عشرات القتلى والجرحى بانفجار محطة غاز وسط اليمن
13 يناير 2025 01:29

عدن (الاتحاد)

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قتل وأصيب أمس، أكثر من 80 شخصاً، بانفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن. 
ونقلت مصادر إعلامية يمنية عن شهود عيان ومصادر طبية في محافظة البيضاء الخاضعة لجماعة الحوثي قولها إن انفجاراً وقع بمحطة غاز في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر على الحدود الإدارية مع مديرية الحد - يافع، في محافظة لحج الخاضعة للحكومة الشرعية أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 67 جراء الحادث، بينهم 40 حالتهم حرجة، مشيرة إلى أن البحث مستمر عن مفقودين.
وأشارت إلى أن سيارات إسعاف أو مسعفين محليين نقلوا الجرحى بسياراتهم الخاصة إلى مستشفيات قريبة ومتفرقة في محافظتي البيضاء ولحج لتقديم الإسعافات الأولية. وفي حين لم تتضح بعد أسباب الانفجار اتهم وكيل محافظة البيضاء في الحكومة الشرعية أحمد محمد الحميقاني نقطة تفتيش تابعة لجماعة الحوثي بإطلاق نار تسبب بانفجار المحطة. 
وقال الحميقاني في تصريح صحفي: «إن انفجار محطة الغاز ناتج عن قيام إحدى النقاط العسكرية بإطلاق نار على سيارة، حيث أصاب الطلق الناري المحطة وتسبب بانفجارها». 
وتتكرر بين حين وآخر انفجارات محطات تعبئة الغاز المنزلي وغاز السيارات المنتشرة بشكل عشوائي في مختلف المناطق اليمنية دون ضوابط أو مراعاة لمعايير السلامة، الأمر الذي يجعل منها قنابل موقوتة وسط الأسواق الشعبية والشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. 
وفي سياق آخر، أفشلت القوات اليمنية، المتمركزة في قطاع مريس شمال محافظة الضالع، محاولة تسلل لعناصر من جماعة الحوثي باتجاه مواقعها المتقدمة في منطقة القهرة شمال غرب مريس.
وأفادت مصادر ميدانية أمس، بأن الحوثيين حاولوا التسلل تحت غطاء ناري كثيف، استخدموا فيه قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، لكن القوات اليمنية ردّت على الهجوم على الفور، ما أسفر عن إحباط المحاولة بعد اشتباكات استمرت نحو ساعة.
 وأكدت المصادر أن القوات المرابطة في القطاع أجبرت عناصر الحوثي على التراجع تحت ضغط النيران، بعد تكبيدهم خسائر بشرية ومادية.
 كما ضبطت دورية بحرية تابعة للقوات اليمنية قارباً يحمل كمية كبيرة من المتفجرات والصواعق بالقرب من مضيق باب المندب.
وقالت مصادر أمنية، إن القارب كان متجهاً إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثي في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.
المصادر أوضحت أن القارب كان يحمل ثلاث حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة تشمل متفجرات وصواعق وفتائل تفجير تُستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والعبوات الناسفة.
 وتمكنت الدورية من ضبط القارب بعد عملية رصد، وهو في طريقه إلى الحديدة، وتم القبض على الطاقم ومصادرة الحمولة.

اليمن
الحوثيين
باب المندب
البيضاء
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