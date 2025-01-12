مستوطنون يعتدون على منازل ومركبات فلسطينية في الضفة

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، أمس، منازل ومركبات فلسطينية، فيما نصب الجيش حواجز عسكرية، شمال الضفة الغربية.

وبين شهود عيان، أن مستوطنين هاجموا بالحجارة والغاز المسيل للدموع، مركبات فلسطينية قرب حاجز «زعترة» جنوبي نابلس، دون أن يُبلغ عن إصابات.

وفي قرية «مادما»، جنوبي نابلس، هاجم مستوطنون من مستوطنة «يتسهار» منازل في أطراف القرية، بالحجارة والزجاجات الفارغة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما أصيب 3 فلسطينيين، أمس، بينهم طفلان بالرصاص الحي، إثر اعتداءين نفذهما مستوطنون إسرائيليون بالضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في جنين تعاملت مع إصابة طفلين، أحدهما (15عاماً) بالرصاص الحي في القدم، والآخر (13 عاماً) بشظايا الرصاص الحي في القدم، نتيجة هجوم المستوطنين على موقع «ترسله» القريب من بلدة «جبع» جنوب جنين، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت الجمعية أن طواقمها في الخليل تعاملت مع إصابة اعتداء بالضرب المبرح من قبل المستوطنين في «مسافر يطا» جنوب الخليل، وتم تقديم العلاج ميدانياً.

ونفذ المستوطنون 2971 انتهاكاً بالضفة الغربية خلال 2024، أدت إلى مقتل 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ولفتت الهيئة إلى أن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفاً و420 مستوطناً، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.